Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 09.03.2024

Es wird richtig stürmisch in der Schweiz! Vom Wallis über die Kantone Bern, Glarus, Schwyz, St. Gallen bis nach Graubünden fegt eine Föhnfront hinweg. An der Alpensüdseite wird starker Schneefall erwartet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den Alpen hat sich eine Föhnströmung eingestellt. Am Sonntag erreicht der Sturm seinen Höhepunkt.

Der Bund hat eine Wetterwarnung herausgegeben.

Im Süden wird die feuchte, vom Mittelmeer herangeführte Luftmasse an den Alpen gestaut.

Am Alpensüdhang ist in der Nacht auf Sonntag und am Sonntagmorgen mit kräftigem Schneefall zu rechnen. Mehr anzeigen

Ein Tief mit Zentrum über dem Atlantik schaufelt eine kräftige Föhnströmung in die Schweiz. Bis Sonntagmittag wird laut «Meteonews» am zentralen und östlichen Alpennordhang ein Sturm mit Windspitzen von 90 bis 120 km/h in den Tälern und von 130 bis 160 km/h in Bergen erwartet.

Besonders betroffen sind die Lagen im im Haslital, im Urner Reusstal und im St. Galler Rheintal. In den betroffenen Gebieten muss mit Einschränkungen beim Betrieb der Bergbahnen gerechnet werden.

Hier droht Gefahr durch starke Winde. Naturgefahren.ch

Der Bund warnt vor Einschränkung des Strassen-, Schienen- und Luftverkehrs. Bei starken Stumböen können Bäume umstürzen oder Äste abbrechen. Auch unbefestigte Gegenstände wie Zelte und Baugerüste können zur Gefahrenquelle werden.

Hier kann Schnee gefährlich werden. Naturgefahren.ch

In von starkem Schneefall betroffenen Regionen wird vor einer Verschlechterung der Passierbarkeit der Strassen gewarnt. Die Bevölkerung soll Wälder, Bäume und Alleen meiden, Türen und Fenster geschlossen bleiben.

In den gesamten Alpen herrscht zum Teil erhebliche Lawinengefahr. Naturgefahren.ch

Starke Schneefälle am Alpensüdhang

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag muss in den Bergen der Alpensüdseite mit starkem Schneefall in Bergen gerechnet werden. Oberhalb von 1600 sind Neuschneemengen von 30 bis 50 cm möglich.

Ab morgen stellt sich eine neue Südwetterlage ein. In den nördlichen Föhntälern sind schwere Sturmböen zu erwarten 💨. Auf der Alpensüdseite fällt erneut viel Niederschlag ☔.

👉 https://t.co/dNToYFoKpY#Wetter #Föhn #WindRadar #Sturm pic.twitter.com/qd3wbzBDAV — WetterOnline Schweiz (@WetterOnline_CH) March 7, 2024

Im oberen Maggiatal und in der Simplonregion rechnen die Wetterexperten mit bis zu 60 cm Neuschnee. In den westlichen Tessiner Bergen und im angrenzenden Italien soll lokal sogar bis 150 cm Neuschnee fallen. In manchen Alpentälern kann die Schneefallgrenze zeitweise auch unter 1000 Meter sinken.

Wasserstand am Lago di Lugano steigt

Durch die vorhergesagten Niederschlagsmengen wird der Lago die Lugano erneut ansteigen. Bis Sonntag wird ein Wasserstand im Bereich der Gefahrenstufe 2 (mässige Gefahr) erwartet.