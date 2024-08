«Der Bundesrat macht einen Riesenfehler»

booster24

An alle die gegen AKW's sind, sollten sich mal richtig informieren an was geforscht wird und was in Zukunft möglich wäre. Man sollte offen sein für alle neuen Technologien.

- SMR Reaktoren, Thorium Reaktoren usw.



Z. B. Eigenschaften einer Thoriumspaltung

- Brennstoff: Thorium mit Teilchenbeschleuniger

- Schwach radioaktives Metall, das in der Erdkruste häufig vorkommt.

- Unfähig zur Kettenreaktion, Reaktor schaltet ab, wenn er nicht mit Strom versorgt wird

- Abfallverfall 300 Jahre vs. 300k

- Abfallverhältnis: 25 kg zu 1 Tonne.

- Verhindert die Weitergabe von Kernwaffen (keine Bomben)

- Transmutative Eigenschaften: Wiederverwendung schwach radioaktiver Abfälle für die Energieversorgung