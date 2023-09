Der Spätsommer meldet sich mit Hitze und neuen Rekorden zurück

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 04.09.2023

Es wird noch einmal heiss in der Schweiz: Der Spätsommer meldet sich in dieser Woche mit hohen Temperaturen und viel Sonne zurück. Mancherorts klettert das Thermometer auf 30 Grad, in den Bergen purzeln gar Rekorde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Spätsommerhoch sorgt in der Schweiz in dieser Woche für viel Sonne und hohe Temperaturen.

Mancherorts klettert das Thermometer auf über 30 Grad.

In den Bergen werden dabei auch Rekorde geknackt. Mehr anzeigen

Von wegen Abschied vom Sommer: Weit entfernt von herbstlichen Temperaturen kehrt die Hitze in dieser Woche noch einmal samt Sonne und Badewetter in die Schweiz zurück: Das Thermometer soll die 30 Grad-Grenze mancherorts überschreiten – und das schweizweit in den kommenden Tagen meist bei strahlendem Sonnenschein.

In der ersten Hälfte der Woche werden in der Deutschschweiz bis zu 28 Grad erwartet, in der Westschweiz steigen die Temperaturen bereits auf bis zu 30 Grad. Ab Ende der Woche soll die 30-Grad-Marke dann auch in den zentralen und nördlichen Landesteilen geknackt werden.

Schöner kann es um diese Jahreszeit kaum werden, der #Spätsommer läuft zu wahrer Hochform auf. Es wird sehr warm, lokal reicht es auch noch mal für 30 Grad. Im wahrsten Sinne des Wortes herausragend sind aber die #Bergtemperaturen! Details => https://t.co/Su3HZIj0h9 (km) pic.twitter.com/jdwyGEafzj — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) September 4, 2023

Grund für die Spätsommerfreunden ist laut Meteoschweiz ein kräftiges Hoch über weiten Teilen Europas, das sein Zentrum über Deutschland nur langsam ostwärts verlagert. Die Schweiz liege demnach am Südrand des Hochs in einer schwachen Bisenströmung, die warme und trockene Luft ins Land bringt. Dieses kräftige Hoch bleibt laut Wetterdienst «auch in den nächsten Tagen wetterbestimmend».

Rekordtemperaturen in den Bergen

Das anhaltende Spätsommerhoch knackt dabei auch so manchen Höchstwert, etwa in den Bergen: Auf dem Pilatus im Kanton Luzern wurde mit 21 Grad der alte Septemberrekord übertroffen. Und: Nachdem es vor zwei Wochen eine neue höchste Nullgradgrenze gegeben hatte, wurde am Montag mit 5253 Metern der zweithöchste Wert seit Messbeginn aufgezeichnet.

«Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht», schreibt MeteoNews bei Twitter: «Auch andere Bergrekorde wackeln.» Das Hitzehoch, so scheint es, hat noch einiges vor.