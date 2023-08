Vorerst besteht nur für das Tessin eine Hitzewarnung. Weitet sie sich kommende Woche auf die ganze Schweiz aus?

Kommt auch für die Nordseite der Alpen bald eine Hitzewarnung? Die Temperaturen bleiben ohnehin hoch. Ab kommender Woche treibt ein «Hitzedom» die Temperaturen in die Höhe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über der Schweiz entwickelt sich ich in den kommenden Tagen ein Hitzedom, der die Temperaturen in die Höhe schnellen lässt.

Kommende Woche erreichen die Temperaturen Spitzenwerte in Genf von bis zu 36 Grad. Mehr anzeigen

Es ist und bleibt heiss: Ab Freitag kommt ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa, das es in sich hat. Die Temperaturen können dann auf bis zu 34 Grad klettern.

Das Hochdruckgebiet «verstärkt sich am Wochenende weiter und liegt zu Beginn der nächsten Woche mit seinem Zentrum genau bei uns über dem südlichen Mitteleuropa und dem Alpenraum», schreibt Meteoschweiz auf seiner Webseite.

So erreichen die Temperaturen am Dienstag einen Wert von bis zu 36 Grad in Genf. Es sei ein «eindrückliches Finale des diesjährigen Hochsommers», schreibt MeteoSchweiz.

Markante Hitzewelle erwartet

Unter dem mächtigen Hochdruckgebiet sinke die Luftmasse grossräumig ab, wird abgetrocknet und erwärmt. Gleichzeitig werde subtropische Luft aus der Sahara zugeführt. Das Gebilde ähnle daher immer mehr einer Heissluftkuppel, weshalb man auch von einem Hitzedom spricht.

Solche Hochdruckgebiete würden nicht selten markante Hitzewellen auslösen, heisst es weiter.