Post schliesst 170 Filialen – jede fünfte Geschäftsstelle weg

Ein immer selteneres Bild: Ein Post-Kunden an einem Post-Schalter. (Archivbild) sda

Die Post muss sparen – und will darum 170 Poststellen schliessen. Der Abbau soll aber ohne Kündigungen erfolgen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gemäss Medienberichten will die Post 170 Filialen schliessen.

Grund für den Abbau ist die gesunkene Nachfrage nach klassischen Schaltergeschäften.

Kündigungen sind offenbar keine geplant. Mehr anzeigen

Bei der Post steht auch das Poststellennetz auf dem Prüfstand. Die Konzernleitung will weitere 170 eigenbetriebene Poststellen schliessen. Übrig bleiben noch gut 600 Filialen und 2000 bediente Standorte, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren gab es noch mehr als 3000 Poststellen.

Welche Standorte künftig keine eigene Poststelle mehr haben werden, ist noch unklar: «Das wird in den nächsten Monaten zusammen mit Kantonen und Gemeinden geprüft», sagt die Medienstelle der Post auf Anfrage von blue News.

Die Post habe festgestellt, dass «die Menschen vermehrt zeitlich und örtlich flexible Zugangslösungen schätzen», beispielsweise den Hausservice. Zugleich hätten die klassischen Schaltergeschäfte, wie zum Beispiel Einzahlungen, in den letzten vier Jahren nochmals stark abgenommen. Die nun kommunizierten Anpassungen würden erfolgen, um diesen unumkehrbaren Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Die Filialen, die die Post weiterhin betreiben wird, sollen zu Dienstleistungszentren weiterentwickelt werden – zusammen mit Banken, Krankenkassen und Versicherungen sowie Behörden. Insgesamt werde die Post in den nächsten vier Jahren über 100 Millionen Franken in ihr Personal, in die Modernisierung von Filialen und in neue Formate investieren.

Keine Kündigungen nötig

An den Standorten, an denen eigenbetriebene Filialen nicht weitergeführt werden können, wolle die Post gemeinsam mit den Gemeinden Nachfolgelösungen suchen. Stellen werden laut Medienstelle keine gestrichen: «Aus heutiger Sicht sind keine Kündigungen nötig.» Allerdings könne es sein, dass sich die Arbeitsorte von einigen Mitarbeitern verschieben.

Bereits Anfang Jahr wurde bekannt, dass die Post rund 43 Millionen Franken sparen will.