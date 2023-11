Die sechs Kandidaten der SP für die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset haben sich in Genf ihren Parteimitgliedern vorgestellt. Bild: Keystone

Die sechs Kandidaten der SP für die Nachfolge von Alain Berset im Bundesrat haben am Montagabend in Genf ihre Tour durch die Schweiz begonnen. Es war eine Gelegenheit, sich den Mitgliedern ihrer Partei vorzustellen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SP stellt ihre sechs Kandidaten für die Nachfolge von Alain Berset im Bundesrat vor.

Am Montagabend haben die Kandidaten in Genf ihre Tour durch die Schweiz begonnen.

Das erste Treffen war bis auf den letzten Platz gefüllt, hauptsächlich mit gewählten Vertretern und Sympathisanten der SP, wie ein Journalist von Keystone-SDA berichtete.

Der Berner Nationalrat Matthias Aebischer (55), die Berner Regierungsrätin Evi Allemann (45), der Regierungspräsident von Basel-Stadt, Beat Jans (59), der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch (58), der Waadtländer Nationalrat Roger Nordmann (50) und der Jüngste der Gruppe, der Bündner Nationalrat Jon Pult (39), ergriffen abwechselnd das Wort. Sie stellten ihren Werdegang und ihre Plöne vor.

Nach Genf werden die sechs Kandidaten Biel BE, Olten SO und Schaffhausen einen Besuch abstatten. Die vereinigte Bundesversammlung wird den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Berset am 13. Dezember wählen.

