16.02.2024 19:30 Zur Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern ist es nicht nur auf‘s Pochen auf die Vorteile getan, sondern die Pflichten gehören genau so dazu. Verteidigung geht alle an - auch die Frauen! Gleichheit fordern, aber bei Pflichten auf Diskriminierung von Männern als alleinzustädig pochen, ist lächerlich!!!

Mafeba

Unsere Armee ist eine Armee des Volkes. Die Männer machen die RS und Wks obligatorisch. Die Frauen freiwillig. So wars schon immer und so solls bleiben. Früher hiess es mach zuerst mal die RS und dann biste ein Mann. Und das stimmt. Auch lag im Dreck, bei Wind und Wetter. Ginge es nach mir. Zivildienst weg. Jeder macht die RS.Wären unsere Väter und Grossväter im 1t und 2t Weltkrieg nicht an der Grenze gestanden, hätten wir auch den Krieg anders errlebt.Sie würden sich über heute Drückeberger grauenhaft im Grab um drehen. Nee wiederr so wie früher. Dienst und kein Zivildienst. Basta. General Guisan hats den Gegnern gesagt.Ihr könnt kommen aber müsst mit einem Riesenblutbad rechnen.