Diese Änderungen im Mai musst du kennen

Diverse Banken passen ihre Zinssätze an – nur eine von mehreren Änderungen im Mai. Keystone/Gaetan Bally

Im Mai 2024 stehen in der Schweiz wieder zahlreiche Änderungen an. blue News zeigt dir die Neuerungen und Anpassungen, die anstehen.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Mai 2024 stehen in der Schweiz diverse Anpassungen und Änderungen an.

Unter anderem sinken die Zinssätze bei diversen Kantonalbanken und die SBB lancieren einen Zug in den Europa-Park.

blue News hat alle Änderungen in der grossen Übersicht. Mehr anzeigen

Im Mai 2024 stehen in der Schweiz erneut verschiedene Änderungen an, welche auch Einfluss auf dein Leben haben können. Unter anderem gibt es Neuerungen beim Angebot der SBB und im Strassenverkehr.

Bei blue News gibt es die grosse Übersicht über alle Änderungen im Mai 2024.

SBB lancieren Zug in den Europa-Park

Ab Mitte Mai können Schweizer*innen mit einem Direktzug von Basel in den Europa-Park und in die Wasserwelt Rulantica in Deutschland reisen. Der sogenannte RailCoaster ist laut SBB an allen Wochenenden sowie an mehreren Feiertagen im Einsatz und fährt von Basel direkt nach Ringsheim DE. Von dort werden die Kund*innen mit Shuttlebussen zum Europa-Park oder der Wasserwelt Rulantica gebracht.

Ein Kombiticket in der zweiten Klasse kostet 89 Franken, ein Erste-Klasse-Billett zehn Franken mehr. Das Angebot beinhaltet nebst der Hin- und Rückfahrt auch das Eintrittsticket. Pro Erlebnistag werden gemäss Mitteilung mindestens 300 Tickets zur Verfügung stehen.

Revidiertes Schwerverkehrsabgabegesetz tritt in Kraft

Die Datenerhebung für die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) wird an zugelassene und einen beauftragten Anbieter ausgelagert. Der gesamte Datenaustausch zwischen den Abgabepflichtigen, diesen Anbietern und dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) läuft automatisch und digital.

Der Bundesrat hat das revidierte Schwerverkehrsabgabegesetz und die entsprechende Verordnung auf den 1. Mai in Kraft gesetzt. Sie dienen der technischen Modernisierung des Erhebungssystems und der Harmonisierung mit ausländischen Mautsystemen.

Das BAZG, welches die LSVA einzieht, muss damit kein eigenes Erfassungsgerät herausgeben. Wie in der EU obliegt diese Aufgabe privaten, zugelassenen und beauftragten Anbietern. Im revidierten Gesetz stehen die Zulassungen für die Anbieter im Fokus. Die Fahrzeuge müssen weiterhin mit einem Erfassungsgerät ausgestattet sein. Die Höhe der Abgabe bleibt unverändert.

Banken senken Zinsen

Bei diversen Banken stehen im Mai 2024 Änderungen bei den Zinssätzen an. So passen etwa die Obwaldner Kantonalbank (OKB) und die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) ihre Zinssätze an.

Bei der NKB sinkt der Zinssatz beim Sparkonto Basis von 0,2 auf 0,1 Prozent, sofern mehr als 100'000 Franken auf dem Konto liegen. Für Guthaben bis 100'000 Franken bleibt der Zinnsatz unverändert. Für das Sparkonto Plus gibt es neu bis 100'000 Franken nur noch 1,0 statt 1,1 Prozent Zins, für grössere Guthaben von 0,5 auf 0,2 Prozent.

Die OKB senkt ihren Zinnsatz bei einem Guthaben bis 250'000 Franken von 0,4 auf 0,25 Prozent. Für Guthaben bis 100'000 Franken sinken die Zinsen von 0,9 auf 0,75 Prozent.

Die Appenzeller Kantonalbank passt ihre Zinsen ebenfalls an. Für verschiedene Konten sinken die Zinsen um 0,2 Prozent, etwa für die Spar- und Privatkonten.

Deutsche Bussen werden eingetrieben

Deutsche Falschparker oder Raser, die in der Schweiz ein Knöllchen kassiert haben, werden jetzt auch in Deutschland zur Kasse gebeten: Dies wird mit Inkrafttreten des neuen Polizeivertrags zwischen Deutschland und der Schweiz möglich.

Bislang konnten Verkehrssünder die teils saftigen Bussen aus der Schweiz in Deutschland aussitzen: Bussgelder aus Ländern ausserhalb der EU – wie der Schweiz oder Grossbritannien – konnten in Deutschland nicht vollstreckt werden. Ungemach drohte nur bei erneuter Einreise: In der Schweiz mussten Verkehrssünder dann mit einem Strafbefehl rechnen.

Auch umgekehrt gilt das Abkommen: Autofahrer aus der Schweiz, die in Deutschland eine Busse erhielten, müssen unbedingt zahlen. Die Schweizer Behörden unterstützen die Deutschen künftig dabei, Bussen ab 70 Franken einzutreiben.

SBB erhöhen Mitarbeiterlöhne

Die SBB erhöhen per 1. Mai 2024 die Löhne für ihre Mitarbeiter*innen. So erhalten alle Mitarbeiter eine generelle Lohnerhöhung von 1,0 Prozent. Zudem werden die Löhne individuell ebenfalls erhöht, wie die SBB in einer Medienmitteilung schreiben.

Gemäss den SBB wurde zudem bereits im Januar eine Einmalprämie ausbezahlt. So wolle man die Mitarbeitenden unterstützen, schreiben die Bundesbahnen. Den Lohnerhöhungen vorausgingen lange Verhandlungen mit den Sozialpartnern.

Grösste Schweizer Cannabis-Studie startet

Im Kanton Zürich startet am 1. Mai die grösste Schweizer Cannabis-Studie. Rund 7500 Personen sollen teilnehmen, die Studie wird fünf Jahre dauern. Auch die Universität Zürich und die ETH nehmen daran teil.

In Zürich, Winterthur, Schlieren und Horgen können die Teilnehmenden in Fachgeschäften und Apotheken ab Mai 2024 Cannabis beziehen. Insgesamt dürfen Kiffer aus 34 Gemeinden teilnehmen. Weitere Verkaufsstellen sind in Adliswil, Wädenswil und Uster geplant.

Ziel soll es sein, über die Regulierung von Cannabis sprechen zu können, sagte Paul-Lukas Good, Präsident des verantwortlichen Vereins Swiss Cannabis Research, vor den Medien. Cannabis soll für den Freizeitkonsum zugänglich gemacht werden.

Mit Material der SDA.