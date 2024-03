Drei verunglückte Brüder in ihrem Heimatdorf beerdigt

Nach dem Fund der fünf toten Skitourengänger versammeln sich Menschen in Vex (VS) am 11. März 2024 vor der Dorfkirche zu einer Mahnwache für die Verunglückten. Bild: Keystone/Valentin Flauraud

Nach dem Skitourenunglück im Wallis hat die Beerdigung der drei Brüder in ihrem Heimatdorf Vex stattgefunden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei der sechs in der Nacht auf den 10. März im Wallis tödlich verunglückten Skitourengänger sind am Montagnachmittag in Vex (VS) beerdigt worden.

Es handelte sich um drei Brüder im Alter von 21, 28 und 30 Jahren, wie Tamedia schreibt.

An der über zweistündigen Zeremonie nahmen mehr als 1000 Personen teil. Mehr anzeigen

Drei der sechs in der Nacht auf den 10. März im Wallis tödlich verunglückten Skitourengänger sind am Montagnachmittag in Vex (VS) beerdigt worden. Es handelte sich um drei Brüder im Alter von 21, 28 und 30 Jahren, wie Tamedia schreibt.

An der über zweistündigen Zeremonie nahmen mehr als 1000 Personen teil. Für die Trauerfeier war ein Grossaufgebot an Ordnungskräften anwesend. Die Strassen wurden im Umkreis von mehr als zwei Kilometern abgesperrt, und es verkehrten Shuttlebusse, damit alle Interessierten an der Feier teilnehmen konnten. An der Zeremonie herrschte Filmverbot.

Die Skitourengänger waren am 9. März auf der Haute Route von Zermatt nach Arolla unterwegs. In der Region des Bergs Tête Blanche gerieten sie in einen Sturm. Fünf von ihnen wurden tot aufgefunden. Die sechste Alpinistin wurde bis heute nicht gefunden. Die 28-jährige Freiburgerin – die Lebensgefährtin eines der Brüder – hatte den Notruf abgesetzt. Da ihre Leiche auch nach mehreren Tagen nicht gefunden wurde, wurde die Suche nach Rücksprache mit ihrer Familie eingestellt.