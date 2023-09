E-Bike-Hersteller Flyer muss wohl viele Angestellte entlassen

E-Bikes der Firma Flyer waren in der letzten Zeit weniger beliebt. Heiko Rebsch/dpa

Der E-Bike-Hersteller Flyer ist in finanziellen Nöten. Die Angestellten sind über eine Massenentlassung informiert worden. Derzeit läuft ein Konsultationsverfahren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dem E-Bike-Hersteller Flyer geht der Schnauf aus. Es sollen rund 80 Mitarbeiter gekündigt werden.

Noch ist die Massenentlassung aber nicht definitiv. Denn es läuft derzeit noch ein Konsultationsverfahren. Mehr anzeigen

Der E-Bike-Herstellers Flyer steht finanziell derzeit nicht gut da. Das Unternehmen mit Sitz in Huttwil BE steht kurz vor einer Massenentlassung. «Möglicherweise müssen wir rund 80 Mitarbeitenden kündigen», schreibt die «Berner Zeitung» am Dienstag. Sie zitiert dabei ein internes Schreiben an die Belegschaft. das wären beinahe ein Viertel der derzeit rund 300 Beschäftigten.

Die Verantwortlichen begründen die drohende Massenentlassung mit einem Einbruch der Verkaufszahlen. «Seit Ende letzten Jahres sinkt die Nachfrage. Wir sprechen von einer Halbierung der Umsätze und Bestellungen innert zwei Jahren.»

Der Stellenabbau sei aber noch nicht definitiv. Die Firma hat ein Konsultationsverfahren eingeleitet, bei dem die Mitarbeitenden in den kommenden zwei Wochen Alternativen zum Abbau vorbringen können.