Das Flugzeug musste über Südtirol umdrehen. Flightradar24

Am Dienstagabend ist ein Edelweiss-Flugzeug von einem Blitz getroffen worden. Die Maschine musste daraufhin nach Zürich umkehren.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montagabend ist ein Edelweiss-Flugzeug von einem Blitz getroffen worden.

Die Maschine musste daraufhin nach Zürich umkehren.

Schreckmomente erlebten die Passagiere des Edelweiss-Fluges WK438 von Zürich nach Skopje am Montagabend. Der Airbus A320 hob gegen 17.30 Uhr ab und sollte planmässig nach eineinhalb Stunden in der nordmazedonischen Hauptstadt landen.

Doch der Flug verlief nicht wie geplant, wie der «Blick» unter Berufung auf nordmazedonische Medien berichtet. Über Südtirol wurde die Maschine von einem Blitz getroffen. Daraufhin entschied der Pilot, nach Zürich zurückzukehren.

Laut dem Portal Ekipa.mk konnte das Flugzeug dort sicher landen. Diese Informationen bestätigte auch der Flugtracker Flightradar24.com.

Unter den Passagieren befand sich die nordmazedonische Volleyball-Nationalmannschaft, die zuvor an einem Turnier in Belgien teilgenommen hatte. «Es war eine unglaubliche Situation», sagte Team-Kapitän Nikola Gjorgiev. «Es war nicht angenehm, als wir hörten, was passiert war. Wir sahen ein grelles Licht in unmittelbarer Nähe.»

Die Mannschaft wurde in einem Hotel untergebracht und plant, am Dienstag die Rückreise nach Skopje anzutreten.