Die Schaffhauser Polizei fing die Ringelnatter ein und liess sie bei einem Wald wieder frei. Keystone

In Schleitheim SH hat ein Ehepaar am Montag eine Schlange im Wohnzimmer entdeckt. Die Polizei fing das Tier ein.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Schleitheim SH hat ein Ehepaar am Montag eine Schlange im Wohnzimmer entdeckt.

Die Polizei fing das Tier ein.

Es handelt sich um eine ungiftige Ringelnatter. Mehr anzeigen

Ein Ehepaar hat am Montagabend in Schleitheim SH eine Schlange in ihrem Wohnzimmer entdeckt. Das rund 90 Zentimeter lange Tier stellte sich als ungiftige Ringelnatter heraus, wie die Polizei mitteilte.

Die Schlange habe sich zusammengerollt in einer Ecke hinter Abfalleimer und neben einer Kommode versteckt, teilte die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung in der Nacht auf Dienstag mit. Der 75-jährige Bewohner des Hauses rief kurz vor 22.30 Uhr die Polizei.

Die Schlange war vermutlich vom Garten her durch die offene Schiebetür ins Haus gelangt. Die Einsatzkräfte fingen sie ein. Nach einer kurzen Fahrt mit dem Streifenwagen liess die Polizei das Tier bei einem nahe gelegenen Wald frei.

sda