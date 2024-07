Hitze und Brandstiftung? Waldbrände in den USA und Kanada

Portland/Jasper, 26.07.2024 WALDBRÄNDE IN NORDAMERIKA In Nordamerika wüten derzeit heftige Waldbrände – allein in den USA gibt es laut Behörde 79 akrive Grossbrände Auch im Nachbarland Kanada brennen nach Angaben der zuständigen Behörde Hunderte kleinere und grössere Feuer FAST DIE DOPPELTE FLÄCHE VON LUXEMBURG Die Feuer erstrecken sich demnach über eine Fläche von knapp 4500 Quadratkilometern VERDÄCHTIGER FESTGENOMMEN Ein schwerer Waldbrand im Norden Kaliforniens ist möglicherweise durch Brandstiftung ausgelöst worden Der Verdächtige soll ein brennendes Auto eine Böschung hinunter geschoben haben – die Flammen griffen sofort um sich

27.07.2024