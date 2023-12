Am 22. Dezember hat ein Murgang Bewohner*innen der gelben Zone in Schwanden GL in ihren Häusern eingeschlossen. Über Nacht ist noch mehr Material ins Wohngebiet gerutscht. KEYSTONE

In der Nacht auf den 23. Dezember ist in Schwanden ein weiterer Murgang auf ein Wohnquartier niedergegangen. Schon am Freitagabend haben die Verantwortlichen 30 Personen evakuieren lassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Schwanden GL ist es über Nacht erneut zu einem Erdrutsch gekommen.

Schon am Freitagabend haben die Behörden die 30 Anwohner*innen evakuieren lassen.

Weitere Murgänge seien wahrscheinlich, sagen die beigezogenen Experten. Mehr anzeigen

Die Wagenrunse oberhalb von Schwanden GL kommt nicht zur Ruhe. Das gemäss den von Spezialisten erarbeiteten Szenarien auch nicht zu erwarten.

Am Freitagabend hat die Gemeindeführungsorganisation (GFO) 30 Personen evakuieren lassen, nachdem ein Murgang diese in ihren Häusern eingeschlossen hatte. Die Schäden an der Infrastruktur des Quartiers seien mässig, schreibt die Gemeinde auf ihrer Website.

Weiterer Erdrutsch über Nacht

Über Nacht ist ein weiterer Erdrutsch auf das Quartier niedergegangen. Weitere Abbrüche an der Front seien wahrscheinlich schreibt der GFO. Grössere Abbrüche könnten nicht ausgeschlossen werden teilt die Gemeinde mit.

Es könne zudem nicht ausgeschlossen werden, dass zusätzliche Gebäude im Quartier beschädigt würden. Die Einsatzkräfte weiteten des Sperrgebiet deshalb aus. Es werde laufend geprüft, ob weitere Massnahmen nötig sind.