Erdbeben erschüttern die Schweiz

Spürbare Erdstösse erlebten die Menschen in Sörenberg im Entlebuch am Donnerstagmorgen. Webcam Hotel Rischli, Sörenberg

Am Donnerstagmorgen hat der Schweizerische Erdbebendienst in der Region Entlebuch mehrere Erdstösse registriert. Das Beben in Sörenberg mit der Stärke 3,0 auf der Richter-Skala war spürbar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz hat am Donnerstagmorgen an mehreren Orten die Erde gebebt.

In Sörenberg hat ein Erdbeben die Stärke 3,0 auf der Richter-Skala erreicht.

In Brienz hat der Erdbebendienst der ETH Erdstösse der Stärke 1,7 registriert.

Auch in Meiringen soll die Erde gebebt haben. In der Auflistung der ETH erscheint dieses Erdbeben jedoch nicht. Mehr anzeigen

In Sörenberg LU listet der Erdbebendienst der ETH am Donnerstagmorgen zwischen 7.37 Uhr und 8.26 Uhr zehn Erdstösse auf. Die stärkste Erschütterung hat die Stärke 3,0 auf der Richter-Skala. Erdbeben dieser Stärke sind spürbar, Schäden gibt es in der Regel jedoch keine.

In Brienz BE hat die Erde mit der Stärke 1,7 gebebt.

Spürbar sei das Erdbeben in Sörenberg gewesen, aber auch in Brienz bewegte sich der Boden laut dem Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich. Schweizerischer Erdbebendienst ETH Zürich

Verschiedene Medien berichten auch von einem Erdbeben in Meiringen, ebenfalls mit der Stärke 3,0. Diese Erdstösse tauchen in der Liste des Erdbebendienstes der ETH jedoch nicht auf.

Update folgt.