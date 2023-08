Hier gibts die letzten Blicke auf den blauen Supermond

«Blue Moon» rund um den Erdball So hat sich der Supermond über Malta in der Nacht auf den 31. August präsentiert. Bild: IMAGO/Domenic Aquilina «Blue Moon» nennen ihn Englischsprachige, wenn er zum zweiten Mal innert eines Kalendermonats als Vollmond am Himmel erscheint. Mit seiner Farbe hat das nichts zu tun, wie diese Aufnahmen aus Bondi Beach, Australien, zeigt. Bild: IMAGO/AAP Wenn viele Kameras auf den Mond gerichtet sind, gibt es viele spezielle Bilder, wie dieses aus Oshkosh, Wisconsin, USA. Bild: IMAGO/ZUMA Wire Ein weiteres Bild aus den USA erinnert an einen Appenzeller Scherenschnitt. Dabei sind diese Wanderer nicht zum Posieren auf den Piestewa Peak in Phoenix gestiegen, sondern um selber den «Blue Moon» zu bewundern. Bild: IMAGO/USA TODAY Network In diesem Fall scheint der Supermond zurückzuschauen. Bild: IMAGO/USA TODAY Network Auch die Hagia Sophia in Istanbul hat vergangene Nacht mit dem Supermond um die Aufmerksamkeit der Beobachter gekämpft. Bild: IMAGO/ZUMA Wire «Blue Moon» rund um den Erdball So hat sich der Supermond über Malta in der Nacht auf den 31. August präsentiert. Bild: IMAGO/Domenic Aquilina «Blue Moon» nennen ihn Englischsprachige, wenn er zum zweiten Mal innert eines Kalendermonats als Vollmond am Himmel erscheint. Mit seiner Farbe hat das nichts zu tun, wie diese Aufnahmen aus Bondi Beach, Australien, zeigt. Bild: IMAGO/AAP Wenn viele Kameras auf den Mond gerichtet sind, gibt es viele spezielle Bilder, wie dieses aus Oshkosh, Wisconsin, USA. Bild: IMAGO/ZUMA Wire Ein weiteres Bild aus den USA erinnert an einen Appenzeller Scherenschnitt. Dabei sind diese Wanderer nicht zum Posieren auf den Piestewa Peak in Phoenix gestiegen, sondern um selber den «Blue Moon» zu bewundern. Bild: IMAGO/USA TODAY Network In diesem Fall scheint der Supermond zurückzuschauen. Bild: IMAGO/USA TODAY Network Auch die Hagia Sophia in Istanbul hat vergangene Nacht mit dem Supermond um die Aufmerksamkeit der Beobachter gekämpft. Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Rund um den Globus beobachten Menschen auf heute den blauen Supermond. Am Abend bietet sich die vorerst letzte Chance, den besonders gross erscheinenden Vollmond zu bestaunen.

Heute zwischen 21 und 22 Uhr tritt der Mond in der Schweiz über den Horizont. Das ist die letzte Chance, den «blauen Supermond» anzuschauen. Leider wirst du im Mittelland und nördlich davon nicht viel sehen.

«Je weiter südlich, desto weniger Wolken sind am Himmel», sagt Roger Perret von Meteonews. Wer so spektakuläre Bilder vom Mond schiessen will, wie das einige in der vergangenen Nacht gemacht haben, reist am besten auf die Alpensüdseite. In den Alpen bietet sich dafür die Chance, den Supermond mit Wolken-Dekor zu beobachten.

Die grösste Erdnähe auf seiner Umlaufbahn hat der Mond nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde um 3.36 Uhr am Donnerstagmorgen erreicht. Für uns Menschen wirkt der Mond generell kurz nach Aufgang und kurz vor Untergang – in unmittelbarer Nähe zum Horizont – besonders gross.

«Blauer Supermond» zeigt sich weltweit Rund um den Globus haben Menschen den Supermond bewundert, der zudem im August zum zweiten Mal als Vollmond erschienen ist. «Blue Moon» nennen Englischsprechende den zweiten Vollmond im gleichen Kalendermonat. 31.08.2023

Geringere Entfernung

Zudem tritt er zum zweiten Mal im August in seinem vollen Umfang auf. Dies, weil der Zyklus zwischen zwei Vollmonden 29,5 Tage beträgt, der August aber 31 Tage hat. Zwei Vollmonde in einem Kalendermonat sind selten, der zweite davon wird in den USA als «Blue Moon» bezeichnet – das nächste Mal gibt es diesen erst am 31. Mai 2026 wieder.

An den beiden Augustvollmonden liegt die Entfernung zwischen der Erde und ihrem Trabanten bei gut 357'000 Kilometern. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Abstand des Mondes auf seiner Umlaufbahn liegt bei gut 380'000 Kilometern.

smi, DPA