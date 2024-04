Starker Reiseverkehr legt Gotthard-Tunnel lahm

Am Sonntag bildete sich am Gotthard-Nordportal ein Stau von zehn Kilometern Länge. (Archivbild) Bild: sda

Der starke Reiseverkehr in den Süden hat sich am Sonntag fortgesetzt. Am Nachmittag hat sich vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels in Göschenen UR ein Stau von 16 Kilometern Länge gebildet.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auch am Sonntag fordert der Reiseverkehr seinen Tribut.

Am Gotthard-Tunnel ist Geduld gefragt: Bis zu zwei Stunden und 40 Minuten müssen Reisende mehr einplanen.

Vor dem Nordportal reihen sich die Fahrzeuge auf 16 Kilometern Länge auf. Mehr anzeigen

Auch am Sonntag ebbt der starke Reiseverkehr in Richtung Süden nicht ab. Erheblicher Rückstau am Gotthard-Strassentunnels in Göschenen UR ist die Folge. Am Nachmittag wartet bereits eine Staukolonne von 16 Kilometern Länge auf die Weiterfahrt.

Für die Autofahrerinnen und -fahrer bedeutete dies eine Wartezeit von zwei Stunden und 40 Minuten, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt gab. Die Autobahneinfahrten in Göschenen und Wassen wurden gesperrt.

Gegen Mittag hatte der Stau am Gotthard-Nordportal bereits eine Länge von zehn Kilometern erreicht. Als Ausweichrouten wurde von den Verkehrsinformationsdiensten die San-Bernardino-Route durch den Kanton Graubünden oder die A9 via Simplon durch das Wallis empfohlen.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 16 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 2 Stunden und 40 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) April 28, 2024

Bereits am Samstag hatte sich auf der A2 im Kanton Uri ein Stau von bis zu 15 Kilometern Länge gebildet. Erst in den frühen Abendstunden hatte sich der Stau aufgelöst.

rl, sda