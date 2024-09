Person stirbt in illegaler Todeskapsel «Sarco»

Die Suizidkapsel «Sarco» macht seit Monaten Schlagzeilen in der Schweiz. Keystone

Die umstrittene Suizidkapsel «Sarco» ist offenbar zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen bestätigt einen Polizeieinsatz.

dmu Dominik Müller

Im Kanton Schaffhausen soll erstmals eine Person im «Sarco» gestorben sein.

Laut Berichten kam es in diesem Zusammenhang auch zu Festnahmen. Mehr anzeigen

Im Kanton Schaffhausen soll erstmals eine Person unter Einsatz der Todeskapsel «Sarco» gestorben sein. Demnach habe mit der Kapsel erstmals ein assistierter Suizid stattgefunden. Das berichtet «Blick» und beruft sich dabei auf unabhängige Quellen.

Dabei ist es offenbar auch zur Verhaftung mehrerer beteiligter Personen gekommen. Die Staatsanwaltschaft bestätigt einen entsprechenden Einsatz. Weitere Informationen sollen im Tagesverlauf folgen.

Erst gestern Montag war «Sarco» Thema im Nationalrat. «Die Suizidkapsel Sarco ist nicht rechtskonform», sagte Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider dabei. Zum einen erfülle die Kapsel die Anforderungen des Produktesicherheitsrechts nicht. Sie dürfe daher nicht in Verkehr gebracht werden. Und zum anderen sei die Verwendung von Stickstoff in der Kapsel mit dem Zweckartikel des Chemikaliengesetzes nicht vereinbar.

Eine Ankündigung, die Suizidkapsel in der Schweiz anzuwenden, hatte im vergangenen Sommer eine Diskussion um deren Rechtskonformität in Gang gebracht. Ihr möglicher Einsatz hatte die Schweizer Öffentlichkeit und Politik in Aufregung versetzt.

Die Premiere war ursprünglich für den Juli im Kanton Schaffhausen geplant. Die Staatsanwaltschaften mehrerer Kantone kündigten an, dass sie Strafverfahren einleiten würden, sollte die Kapsel in ihrem Zuständigkeitsbereich verwendet werden.