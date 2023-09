Erstes Wolfsrudel seit hundert Jahren entdeckt

Im Engadiner Nationalpark ist ein Wolfsrudel entdeckt worden – erstmals seit hundert Jahren. Schweizer Nationalpark

Im Schweizerischen Nationalpark haben Wildhüter ein Wolfsrudel entdeckt. Das kommt einer kleinen Sensation gleich – denn das ist das erste Mal seit über hundert Jahren.

Dass sich Jungwölfe im Schweizerischen Nationalpark (SNP) im Engadin aufhalten, vermuteten die Wildhüter bereits als sie im Park installierte, verbissene Insektenfallen sowie gerissene Hirsche und Gämsen finden.

Wie der Kanton Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, hätten daraufhin Forschende mehrere Kamerafallen im Nationalpark installiert. Die Aufnahmen zeigen nun deutlich, dass mindestens vier junge Wölfe am Werk waren.

Seit 2016 sind Wölfe im Nationalpark unterwegs

Wölfe sind bereits seit 2016 im Schweizer Nationalpark unterwegs – etwa die Wölfin F18 streift seither durch das Gebiet. Nachwuchs ist bisher ausgeblieben. Seit vergangenen Oktober konnten Parkmitarbeitende und die kantonale Wildhut vermehrt Spuren von zwei Wölfen, inner- und ausserhalb des Parkes, dokumentieren und schliesslich mittels Fotofallen belegen.

Gemäss der kantonalen Mitteilung zeigten genetische Analysen, dass es sich bei den beiden Tieren um die Wölfin F98 und das Männchen M312 handelt. Ob die beiden auch die Eltern der eben erst entdeckten Jungwölfe sind, müsse erst noch analysiert werden.

Gemäss offiziellen Informationen des Kantons Graubünden zufolge ist dies «die bisher erste nachgewiesene Rudelbildung im Engadin seit über hundert Jahren», und das 13. Rudel im Kanton.

Bereits im Juli konnte ein Jäger im Raum Zernez Nachwuchs von Luchsen nachweisen. Beim Bären hingegen, der bereist im Jahr 2005 als erster der drei grossen Raubtieren wieder in der Nationalparkregion aufgetaucht ist, gibt es bisher keine Anzeichen für Nachwuchs.