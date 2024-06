Vom Sofa blieben nur verkohlte Überreste übrig. Kapo SG

Ein Lieferwagenfahrer raucht am Steuer – und setzt damit seine eigene Ware in Brand. So geschehen am Dienstagnachmittag auf der A1 in der Ostschweiz.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstagnachmittag brannte auf der A1 in der Ostschweiz ein Sofa auf einem Lieferwagen.

Der Fahrer setzte dieses wohl selbst in Brand – weil er rauchte. Mehr anzeigen

Ein 43-jähriger Mann fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Lieferwagen auf der Autobahn A1 von St. Gallen in Richtung Wil. Auf der Ladebrücke des Lieferwagens transportierte er ein Sofa, wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt.

Während der Fahrt war das Autofenster geöffnet und der 43-Jährige rauchte Raucherwaren. Mutmasslich aufgrund herabfallenden Zigarettenstummel oder Asche geriet das Sofa in Brand.

Der 43-jährige Mann hielt sein Lieferwagen auf dem Pannenstreifen an und konnte das brennende Sofa von der Ladebrücke auf den Grünstreifen stossen. Die ausgerückte Feuerwehr löschte die letzten Stücke des Sofas, welche noch leicht brannten. Am Lieferwagen entstand kein Sachschaden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.