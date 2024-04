Warum im Tessin brütende 40 Grad angekündigt sind

Badewetter am Luganersee? Wer die Wettervorhersage für das Tessin googelt, erlebt eine Überraschung. (Archivbild) Bild: KEYSTONE/Ti-Press/ Massimo Piccoli

40 Grad im Tessin - und das in den kommenden Tagen? Wer das Wetter im südlichen Kanton googelt, dürfte überrascht sein ...

SRF Meteo kündigt für die nächsten Tage Temperaturen bis zu 40 Grad an.

Das Tessin ist bekannt für seine milden Temperaturen. Gerade im Frühjahr zieht es die Schweizerinnen und Schweizer massenhaft gen Süden. Aber 40 Grad Anfang April? Das scheint trotz der zuletzt tatsächlich recht hohen Temperaturen mindestens etwas übertrieben. Und doch bekommt die brütend heisse Vorhersage angezeigt, wer das Wetter im Tessin googelt. Wie kann das sein?

Tatsächlich: Gibt man in der Deutschschweiz in der Suchmaschine "Wetter Tessin" ein, stösst man an zweiter Stelle auf die Ankündigung des Wetterdienstes SRF Meteo - und bekommt enorm hohe Temperaturen angezeigt. Dabei, so berichtete zuerst die Nachrichtenseite «Watson», handelt es sich jedoch mitnichten um den Schweizer Kanton. Denn Tessin heisst (auch) ein Ort in Guinea, wo die Höchsttemperaturen derzeit bei 40 Grad und die Tiefsttemperaturen bei 20 Grad liegen.

«War uns so direkt nicht bewusst»

«Dass Google beim Suchbegriff ‹Tessin› die User über unsere App direkt zum Ort ‹Tessin› in Guinea führt, war uns so direkt nicht bewusst», sagt Gaudenz Flury, einer der Wettermoderatoren von SRF, gegenüber Watson. Man wolle sich das Ganze genauer anschauen, so der Experte. Im Februar hätten auf der SRF-Seite aus der Schweiz rund 1800 und im März rund 5000 Besucher den Ort Tessin, Guinea, angeklickt. «Die meisten wohl ungewollt», fügt Flury an.

«Watson» weist übrigens darauf hin, dass es nicht nur in dem westafrikanischen Staat, sondern auch in Deutschland einen Ort namens Tessin gibt: Dort sind die Temperaturen in dieser Woche allerdings moderater, um etwa 14 Grad. Und im Schweizer Tessin? Da wird das Wetter in den kommenden Tagen in der Tat angenehmer als in seinen Namensvetter-Orten: Milde 25 Grad sind für das Ende der Woche angekündigt.

