Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. Kantonspolizei Graubünden

In Trin kommt es am Mittwoch gleich zu zwei Zwischenfällen. Am Abend muss sich eine Familie aus einem brennenden Auto retten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Zwischenfälle beschäftigen am Mittwoch die Rettungskräfte in Trin.

Zuerst ereignet sich ein Unfall mit zwei Autos.

Danach muss sich eine Familie aus einem brennenden Auto retten. Mehr anzeigen

Bei Trin im Kanton Graubünden kommt es am Mittwoch gleich zu zwei Zwischenfällen auf der gleichen Kreuzung.

Eine 67-Jährige fuhr nach 12:45 Uhr von Trin kommend auf die Oberalpstrasse H19 in Richtung Tamins ein, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Dabei übersah sie einen von Tamins her nahenden 34-jährigen Automobilisten. Dieser kollidierte mit seiner linken Fahrzeugfront mit der linken Seite des einfahrenden Autos und verletzte sich dabei leicht.

Ein Team der Rettung Chur übernahm die erste medizinische Betreuung, der Mann begab sich anschliessend in eine Arztpraxis. Die beiden beschädigten Autos wurden aufgeladen und abtransportiert.

Familie flüchtet – dann steht Auto im Vollbrand

Um 17:40 Uhr fuhr eine Autolenkerin, begleitet von ihrem Mann und ihrem Kind, von Tamins in Richtung Flims hoch. Plötzlich trat Rauch aus den Lüftungsdüsen in den Innenraum. Die Frau hielt das Auto nach der Kreuzung, auf welcher sich einige Stunden zuvor der Verkehrsunfall ereignet hatte, auf einem Ausstellplatz wenige Meter vor dem Tunnel Trin an.

Die drei Personen, darunter auch das Kleinkind, konnten das Auto unverletzt mitsamt ihrem Gepäck verlassen. Kurz danach stand das Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr Flims löschte das brennende Fahrzeug.

Die Arbeiten auf der Unfallstelle wurden unterstützt durch die Gemeindepolizei Flims. Die ersten Feststellungen der Kantonspolizei Graubünden weisen darauf hin, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.