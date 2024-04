Das Bauernhaus fiel einem Vollbrand zum Opfer. Kantonspolizei Aargau

Am frühen Samstagabend zerstörte ein Feuer ein Bauernhaus in Gontenschwil AG. Beim Brand wurde niemand verletzt.

dmu Dominik Müller

Am frühen Samstagabend ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung über ein Feuer in einer Scheune in Gontenschwil AG ein. Diese stand laut Mitteilung der Polizei in Vollbrand.

Ein Grossaufgebot der Feuerwehr sowie Patrouillen der Polizei seien demnach umgehend ausgerückt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Feuer bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen.

Die Feuerwehr habe das Feuer schnell unter Kontrolle bringen können, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Eine Brandwache wurde eingerichtet.

Bewohner und Tiere bleiben unverletzt

Die beiden Bewohner des Hauses blieben unverletzt und auch die zum Hof gehörenden Pferde konnten unversehrt evakuiert werden. Durch die Flammen wurde der Bauernhof zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner mussten die Nacht an einem anderen Ort verbringen.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Brandermittlung der Kantonspolizei war während der Löscharbeiten vor Ort und nahm erste Ermittlungen auf.