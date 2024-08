Ein Reifen einer Delta-Maschine explodierte. (Symbolbild) Bild: sda

Am Flughafen Atlanta ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein explodierender Reifen tötet zwei Menschen und verletzt einen weiteren Mann schwer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Flughafen Atlanta ist es zu einem schweren Unfall gekommen.

Ein explodierender Reifen tötet zwei Menschen und verletzt einen weiteren Mann schwer. Mehr anzeigen

Unglück am Flughafen Hartsfield-Jackson in Atlanta. Am Sonntagabend explodiert im Wartungsbereich ein Reifen eines Delta-Air-Lines-Flugzeugs. Dabei kommen zwei Menschen ums Leben.

Das Unglück ereignete sich, nachdem eine Maschine aus Las Vegas zur Inspektion eingetroffen war. Zu den Opfern zählen ein Delta-Mitarbeiter und ein externer Auftragnehmer. Beide verstarben noch am Unfallort. Ein weiterer Mitarbeiter wurde schwer verletzt.

In einer offiziellen Mitteilung zeigt sich die Fluggesellschaft tief betroffen: «Die Delta-Familie ist untröstlich über den Verlust von zwei Teammitgliedern und die Verletzung eines weiteren Mitarbeiters.» Den betroffenen Familien und Kollegen sei volle Unterstützung zugesagt worden.

Die Airline kündigt an, eng mit den örtlichen Behörden zusammenzuarbeiten, um den Vorfall umfassend zu untersuchen. Noch ist unklar, wie es zu der verheerenden Explosion des Reifens kommen konnte.