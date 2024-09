Die Thurgauer Kantonspolizei untersucht den Todesfall einer Schwimmerin in Egnach. Symbolbild: Keystone

Am Sonntagmorgen ist in Egnach TG eine tote Frau beim Strandbad Wiedehorn aus dem Wasser geborgen worden. Die Todesursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

dmu Dominik Müller

Kurz vor 10 Uhr ist am Sonntag der Kantonalen Notrufzentrale gemeldet worden, dass beim Strandbad Wiedehorn in Egnach TG eine Person in Ufernähe im Wasser treibe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe nur noch der Tod der Person festgestellt werden können, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt.

Demnach handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 84-jährige Schweizerin. Die Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau und der Staatsanwaltschaft Bischofszell laufen, die Umstände des Todes sind noch unklar.

Für die Feststellung der genauen Todesursache wurde die Frau ins Institut für Rechtsmedizin nach St. Gallen gebracht. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, sich zu melden.