Frau erschiesst Lebenspartner und sich selbst

In Wettingen ist es am letzten Wochenende zu einem Tötungsdelikt gekommen. Wikipedia/Badener

Die Polizei hat am Wochenende in einer Wohnung in Wettingen AG zwei durch Schusswunden getötete Personen entdeckt. Jetzt ist klar: Die 57-Jährige tötete ihren 63-jährigen Lebenspartner und dann sich selbst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 57-jährige Frau hat ihren 63-jährigen Lebenspartner und danach sich selbst erschossen.

Die Polizei hat die beiden Leichname am Wochenende in einer Wohnung in Wettingen AG entdeckt.

Heute haben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass sie die beiden Personen identifiziert hätten. Mehr anzeigen

Am Wochenende hat die Kantonspolizei Aargau in einer Wohnung in Wettingen zwei durch Schüsse getötete Menschen entdeckt. Mit einem Grossaufgebot sicherten sie den Tatort.

Inzwischen sind die beiden Toten identifiziert. Es handelt sich um eine 57-jährige Schweizerin und ihren 63-jährigen Lebenspartner. Sie lebten gemeinsam in der Wohnung, in der sie gefunden worden waren.

Aktueller Stand der Ermittlungen ist, dass die Frau zuerst den Mann und dann sich selbst erschossen hat. Die Polizei geht nicht davon aus, dass eine dritte Person involviert war. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung angeordnet.