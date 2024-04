Frau flieht vor Polizeikontrolle und baut Unfall

Die Frau krachte in eine Ampel. Damit war die Flucht beendet. Stadtpolizei Chur

In Chur flieht eine Frau mitten in der Nacht vor der Polizei. Die Verfolgungsjagd endet, als die Frau in eine Ampel fährt.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau fuhr in Chur vor der Polizei davon.

Dabei kollidierte sie mit einer Ampel.

Den Führerausweis war die Frau sofort los. Mehr anzeigen

In der Nacht auf Donnerstag, kurz vor 1 Uhr, wollte die Stadtpolizei Chur auf dem Areal einer Tankstelle an der Masanserstrasse eine 21-jährige Frau, welche bei laufendem Motor hinter dem Steuer schlief, kontrollieren. Als die Frau die Polizisten bemerkte, trat sie aufs Gaspedal und fuhr davon, wie die Stadtpolizei Chur schreibt.

Nach kurzer Flucht kollidierte die Fahrzeuglenkerin auf der Kreuzung Masanser-/Ringstrasse mit einer Fussgängerampel.Die Lenkerin blieb dabei unverletzt.

Es wurde bei ihr eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde an Ort und Stelle abgenommen.

Die Fussgängerampel wurde erheblich beschädigt und das Fahrzeug musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.