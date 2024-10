Die beiden Insassen des roten Vans wurden erheblich bis schwer verletzt. BRK News

Am Dienstagmorgen kommt es in Kestenholz SO zu einem schweren Unfall. Eine Frau und ein Kleinkind werden dabei erheblich bis schwer verletzt und müssen mit der Rega ins Spital geflogen werden.

In Kestenholz SO ist es am Dienstagmorgen zu einer Frontalkollision gekommen. Dabei wurden eine Frau und ein Kleinkind mit Verletzungen ins Spital geflogen, wie «BRK News» berichtet.

Astrid Bucher, Mediensprecherin der Kantonspolizei Solothurn, sagt, die Kollision habe sich nach 10 Uhr ereignet. Ein Van und ein Auto seien frontal ineinander gekracht. Die Insassen des roten Vans, eine Frau und ein Kleinkind, seien erheblich bis schwer verletzt worden. Sie seien mit der Rega ins Spital geflogen worden.

Der Fahrer des Vans sei nicht verletzt worden. Er wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.