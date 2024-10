Das Auto der verletzten Frau ist rund 20 Meter von der Unfallstelle entfernt im Unterholz gefunden worden. Kantonspolizei Solothurn

In Dornach SO ist am Dienstag eine Frau von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden. Zuvor dürfte es zu einem Selbstunfall gekommen sein. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Dornach SO ist am Dienstag eine Frau bei einem Unfall verletzt worden.

Die Frau war zunächst verunfallt, lief danach auf die Strasse und wurde von einem Geländewagen erfasst.

Die 21-Jährige musste ins Spital eingeliefert werden. Mehr anzeigen

Am Dienstag, um 20.50 Uhr, war ein Fahrzeuglenker auf der Gempenstrasse in Dornach SO in Richtung Gempen unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei lief eine 21-jährige Frau unvermittelt auf die Strasse, worauf sie vom Geländewagen erfasst und verletzt wurde. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung.

Demnach sei die Frau noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte, welche sich sofort um die medizinische Erstversorgung bemühten, durch einen Ersthelfer betreut worden. Sie wurde in der Folge in ein Spital gebracht.

Vor diesem Ereignis dürfte es zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen sein. Zirka 20 Meter von der Strasse entfernt befand sich im Unterholz ein massiv beschädigtes Auto. Dieses musste durch ein Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen und abtransportiert werden. Die Gempenstrasse war aufgrund dieser Ereignisse kurzzeitig gesperrt respektive im Bereich des Unfallortes nur einspurig befahrbar.

Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Hergang dieser beiden Unfälle aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.