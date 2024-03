Fussgängerin stirbt nach Kollision mit Auto

Die Polizei sichert nach dem schweren Unfall in Oetwil am See die Spuren. Bild: BRK News

In Oetwil am See ZH kommt es am Montag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Fussgängerin. Die 35-jährige Frau stirbt aufgrund ihrer schweren Verletzungen in der Nacht im Spital.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Oetwil am See ereignet sich am Montag ein schwerer Verkehrsunfall.

Dabei wird eine Fussgängerin so schwer verletzt, dass sie später verstirbt. Mehr anzeigen

Tödlicher Unfall in Oetwil am See ZH: Kurz vor Montagmittag fuhr ein 19-jähriger Automobilist auf der Esslingerstrasse Richtung Oetwil am See. Kurz nach dem Ortseingang betrat eine 35-jährige Fussgängerin unvermittelt die Fahrbahn.

Sie wurde vom Auto erfasst und erlitt schwerste Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam wurde sie mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen, wo sie in der Nacht auf Dienstag verstarb.

Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft untersucht.