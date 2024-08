Bratwurst-Preis in Nidwaldner Restaurant erzürnt Gast

Die Gemeinde Hergiswil NW liegt am Vierwaldstättersee. Symbolbild: Imago

Ein Besucher beschuldigt ein Restaurant in Hergiswil NW der Abzocke wegen hoher Preise für Bratwurst und Cola. Die Wirtin wehrt sich gegen die Vorwürfe.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil er für Bratwurst und Cola 22,50 Franken bezahlt, beschuldigt ein Gast das Restaurant «Rösslibar am See» in Hergiswil NW der Abzocke.

Die Wirtin weist die Vorwürfe zurück.

Am Ursprung steht wohl ein Missverständnis. Mehr anzeigen

Als «absolute Abzocke» hat ein Gast seinen Besuch im Restaurant «Rösslibar am See» in Hergiswil NW bezeichnet. Stein des Anstosses: Für eine Kalbsbratwurst mit Brot und eine Cola muss der Mann 22,50 Franken bezahlen. Zu viel, findet er, und teilt seinen Frust in einem Beitrag auf Facebook mit. Darin kritisiert zudem die Selbstbedienung und das unfreundliche Personal.

Die Wirtin des Restaurants weist die Vorwürfe zurück. Die Speisekarte habe deutlich gemacht, dass das Menü mit einer Beilage angeboten werde, sagt sie zur «tz». Sie habe den Vorfall per Videoüberwachung überprüft und betont: «Ich habe es mir mehrfach angeschaut und hörte deutlich, dass meine Mitarbeiterin den Kunden darauf hinwies, dass das gewünschte Menü mit einer Beilage möglich ist.»

Auch andere Restaurants kritisiert

Obwohl der Gast auf eine Beilage wie Pommes oder Salat bestanden habe, ist ihm lediglich Brot und Senf zur Bratwurst serviert worden. Der Preis blieb trotzdem bei 17,50 Franken. Die vermeintliche Abzocke könnte entsprechend auf einem Missverständnis zwischen dem Gast und dem Personal basieren.

Andere Restaurants in der Schweiz wurden ebenfalls bereits kritisiert. So verlangte ein Restaurant 10 Franken für einen zweiten Löffel.

Immer mehr Restaurants setzen zudem auf heftige Gebühren bei No-Shows. Wer reserviert, aber nicht auftaucht, soll zahlen müssen. Einige Restaurants verlangen zum Schutz vor finanziellen Verlusten eine Kreditkartengarantie. Dadurch droht für Nichterscheinen schnell mal eine Strafe von bis zu 750 Franken pro Tisch.