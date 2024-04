Hudelwetter im Süden // Wieso fahren viele trotzdem ins Tessin?

Über die Ostertage ist im Tessin keine Sonne vorhergesagt. Am Mittwoch schneit es und am Wochenende kommt der Dauerregen. blue News wollte von den Passanten in Zürich wissen, wieso sie aber trotzdem in den Süden fahren.

27.03.2024