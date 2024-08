Am Breithorn in Zermatt VS sind zwei Personen ums Leben gekommen. Kapo VS

Am Mittwoch sind am Breithorn in Zermatt zwei Personen bei einem Gleitschirmunfall gestorben.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr, als sich zwei Personen auf dem Gipfel des Breithorns befanden, um einen Gleitschirm-Tandemflug zu unternehmen. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet das Gespann beim Start in Schwierigkeiten und rutschte daraufhin mehrere Hundert Meter über die Nordwand des Breithorns in die Tiefe.

Drittpersonen, die den Unfall beobachtet hatten, alarmierten umgehend die Kantonale Walliser Rettungsorganisation. Anlässlich der eingeleiteten Nachsuche durch die Air Zermatt konnten die Einsatzkräfte zwei Personen leblos lokalisieren. In der Folge wurde die Kantonspolizei Wallis hinzugezogen.

Die formelle Identifikation der Opfer ist im Gange.

Die Bundesanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.