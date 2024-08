Grünliberalen-Präsident Jürg Grossen hat an der Delegiertenversammlung zu seinen Parteimitgliedern gesprochen. Archivbild: Keystone

Für den Präsidenten der Grünliberalen Schweiz, Jürg Grossen, darf sich die GLP nicht von anderen Parteien vereinnahmen lassen. Das sagte Grossen am Samstag an der virtuellen Delegiertenversammlung seiner Partei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zuletzt ist öffentlich über eine Fusion der GLP mit einer bürgerlichen Partei diskutiert worden.

Davon hält Grünliberalen-Präsident Jürg Grossen offenbar nichts. Mehr anzeigen

Mit Blick auf Medienberichte, dass die Mitte ihre Mitglieder zur Idee einer Fusion mit der GLP befrage oder dass die GLP mit der FDP zusammenspannen sollte, sagt GLP-Präsident Jürg Grossen: «Die anderen Parteien müssen ihre Probleme alleine lösen.» Ein Zusammengehen wäre für diese attraktiv, «wir hingegen hätten nichts davon.»

Die GLP werde im Oktober in Zürich ihren 20. Geburtstag feiern, kündigt der Berner Nationalrat an der virtuellen Delegiertenversammlung am Samstag an. Den 20-Jährigen stehe die Welt offen. Sie begännen, die Gesellschaft nach ihrer Überzeugung umzugestalten und ihren Einfluss verstärkt geltend zu machen. Das wolle die GLP auch tun.

Die Grünliberalen seien die Fortschrittlichen – diejenigen, denen allseits Zukunftstauglichkeit attestiert werde. Deshalb sei es verständlich, dass dies die GLP als Partei attraktiv mache.

