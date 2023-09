Die Reperaturarbeiten im Gotthard-Strassentunnel sollen bald abgeschlossen sein. Bundesamt für Strassen Astra

Gute Nachrichten für alle, die am Wochenende in den Süden wollen: Der Gotthard-Strassentunnel wird am Freitagabend um 20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben – wenn auch stellenweise mit Tempolimit 60 km/h.

Der Grund für die Schliessung am vergangenen Sonntag war ein rund 25 Meter langer Riss in der Zwischendecke. Mehr anzeigen

Der Gotthard-Strassentunnel war seit Sonntagnachmittag gesperrt, weil Betonteile von der Decke auf die Fahrbahn gefallen waren. Bei den anschliessenden Kontrollen wurde ein 25 Meter langer Riss in der Zwischendecke des Tunnels entdeckt.

Am Freitagabend ab 20 Uhr wird der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben. In einer ersten Phase des Betriebs gilt aus Sicherheitsgründen im betroffenen Abschnitt Tempo 60, wie das Bundesamt für Strasen (Astra) in einer Mitteilung schreibt.

Es folgen noch weitere Sperrnächte

Als Grund für den Riss nannte das Astra «Spannungsumlagerungen im Berg».

Bis voraussichtlich am 4. Oktober bleibt der Tunnel in den Nächten von Montagabend bis Freitagmorgen jeweils zwischen 20.00 und 05.00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Sperrnächte werden auch noch für kleinere Arbeiten rund um den Ereignisort genutzt.

Die Sperrnächte dienen in erster Linie aber den Arbeiten im Fahrraum. Dazu gehören Reinigung der Tunnelwände, der Beleuchtung, der SOS-Nischen, der Lüftungskanäle und weiterer Anlagen. Wo nötig werden kleinere bauliche Instandsetzungen vorgenommen. Weiter wird die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung gewartet. Im Rahmen dieser Wartungsarbeiten wird zudem der Zustand der Anlagen erfasst.