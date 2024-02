In Wettingen AG ist es in der Küche eines Restaurants zu einem Brand gekommen. Kapo Aargau

In der Nacht auf Sonntag brach ein Brand in einer Küche eines Restaurants in Wettingen AG aus. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist beträchtlich. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Sonntag hat in Wettingen AG die Küche eines Restaurants gebrannt.

Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein hoher Sachschaden.

Die genaue Brandursache wird noch untersucht und ist derzeit unbekannt. Mehr anzeigen

Am Sonntag ging bei der Feuerwehr-Alarmzentrale kurz nach Mitternacht die Meldung über einen Küchenbrand in einem Restaurant an der Landstrasse in Wettingen AG ein. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Demnach sei die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot sowie mehrere Patrouillen der Polizei an den Ereignisort ausgerückt. Vom Brand betroffen war ein Restaurant mit angrenzenden Wohnungen.

Die Löschmannschaft habe die Situation rasch unter Kontrolle bringen können. Dennoch hätten die Flammen und der Rauch das Innere des Restaurants zerstört und machte dies vorübergehend unbenutzbar. Die Wohnungen blieben unversehrt. Die Bewohner konnten noch in der Nacht zurück in ihre Wohnungen.

Nach ersten Erkenntnissen sei der Brand im Bereich der Fritteuse ausgebrochen. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache eingeleitet.