Ätzende Flüssigkeit im öffentlichen Raum ruft in Basel Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Symbolbild: KEYSTONE

Nachdem Unbekannte mehrere Billettautomaten der Basler Verkehrsbetriebe mit einer ätzenden Flüssigkeit beschmiert haben, läuft nun ein Grosseinsatz von Feuerwehr und Polizei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mindestens vier Billettautomaten in Basel sind mit einer Flüssigkeit verätzt worden.

Das hat einen Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Noch ist unklar, um welche Chemikalie es sich handelt und was der Hintergrund ist. Mehr anzeigen

Unbekannte haben mehrere Billettautomaten der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) mit einer ätzenden Flüssigkeit beschmiert: An der Schifflände, beim Barfüserplatz, an der Rheingasse und am Marktplatz sind Chemikalien festgestellt worden, bestätigt BVB-Sprecher Matthias Steiger auf Nachfrage von «20 Minuten».

Einige Bilettautomate der BVB wurden mit einer Flüssigkeit übergossen. Abklärungen laufen, die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wird informieren. — Kantonspolizei Basel-Stadt (@Kapo_BS) December 13, 2023

Der Vorgang hat einen Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die müssen nun zunächst klären, ob weitere Automaten betroffen sind, um was für eine Flüssigkeit es sich handelt und was das Motiv ist. Mit der ätzenden Flüssigkeit sind angeblich Graffiti-Tags gemacht worden: Eine politische Botschaft sei nicht erkennbar, schreibt «20 Minuten».

