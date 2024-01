Heute Morgen sind die Strassen besonders rutschig

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 17.01.2024

Gefrierender Regen in der Schweiz sorgt dafür, dass die Strassen am Mittwochmorgen besonders rutschig sind. Der Bund warnt entsprechend vor Strassenglätte. Besonders die Nordschweiz ist betroffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil es in der Nacht auf Mittwoch und bis Mittwochvormittag zu gefrierendem Regen in der Schweiz kommt, herrscht auf den Strassen akute Glättegefahr.

Der Bund hat für den Norden die Warnstufe 3 (von 5) ausgerufen. In der Nordwestschweiz sowie im Tessin gilt die Warnstufe 2.

Der Mittwoch präsentiert sich derweil im ganzen Land stark bewölkt und insbesondere am Morgen nass.

Heute Morgen gilt es, besondere Vorsicht auf den Strassen walten zu lassen: Im Zuge einer durchziehenden Warmfront kommt es am Mittwochvormittag in der Deutschschweiz verbreitet zu gefrierendem Regen, wie der Wetterdienst «MeteoNews» berichtet. Bereits in der Nacht habe sich am Boden Eis gebildet.

Der Bund hat deshalb eine Warnung der Stufe 3 (von 5) wegen Strassenglätte ausgerufen. MeteoSchweiz teilt mit, am Nordrand der Schweiz sowie in der Nordwestschweiz komme es bis Mitte Vormittag teils zu gefrierendem Regen. Vor allem auf ungesalzenen Strassen bestehe akute Glättegefahr.

In den orange markierten Gebieten besteht laut Bund erhebliche, in den gelb markierten mässige Glättegefahr. MeteoSchweiz

Der Mittwoch präsentiert sich gemäss MeteoSchweiz derweil stark bewölkt und insbesondere am Morgen nass. In den Voralpen- und Alpentälern sei teilweise noch Schnee bis in tiefe Lagen möglich, ansonsten steige die Schneefallgrenze rasch auf 2100 bis 2400 Metern.

Die Temperaturen liegen in den Niederungen am Nachmittag um 7 Grad, in den Alpentälern mit aufkommendem starkem Föhn um 11 Grad. In den Bergen wehe zudem ein starker bis stürmischer Südwestwind.