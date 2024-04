Im Neubau läuft Wasser aus der Steckdose

Strengelbach ist eine Nachbargemeinde von Zofingen. Das mangelhafte Mehrfamilienhaus stand zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht. Wikipedia/AlessioDSZofingen

Mieter*innen eines 2022 fertiggestellten Mehrfamilienhauses stossen auf diverse Mängel: vor allem Wasser in den Böden, Wänden und Untergeschoss. Jetzt soll das Mehrfamilienhaus zum Verkauf stehen.

smi Stefan Michel

Feuchtigkeit in Böden, Wänden, Überschwemmungen in der Garage und dem Keller sind das Hauptproblem. Fotos von ehemaligen und aktuellen Mieter*innen zeigen weitere Mängel.

Der Eigentümer lebt in Tansania und will nicht Stellung nehmen.

Inzwischen soll das Mehrfamilienhaus zum Verkauf stehen. Die Mieter*innen haben im Februar 2024 die Kündigung erhalten. Mehr anzeigen

Das Mehrfamilienhaus ist nigelnagelneu, aber die Wohnung in einem Zustand, wie man sie höchstens in einem Albtraum vermuten würde. Dass sie nicht fertig gebaut ist, ist noch der harmlosere Teil: Das junge Paar, das sie gemietet hat, beklagt im «Blick», dass der Boden nicht versiegelt und die Betondecke nicht geschliffen gewesen sei. Das sei ihnen vor dem Einzug aber versprochen worden. Die Wohnung in Strengelbach AG sei vor ihrem Einzug nicht einmal gereinigt worden, so der 33-jährige Physiotherapeut.

Danach kommt es immer dicker. Oder nasser. Wasser sei von der Decke getropft und sogar aus Steckdosen gelaufen. Die Zuständigen versuchen, die Wasserschäden zu beheben, und scheitern. Der frisch verlegte Parkettboden muss wieder raus, der Unterboden getrocknet werden.

Was hingegen nicht fliesst, ist warmes Wasser. Die Mieterin und der Mieter müssen deshalb in einer anderen Wohnung duschen. Das spielt von dem Moment an keine Rolle mehr, als das Wasser wegen der – mutmasslich – undichten Leitungen ganz abgestellt wird. Das mietende Paar wohnt während zweier Wochen im Hotel. Die Hausratversicherung habe einen Teil der Kosten übernommen. Der Vermieter habe eine Entschädigung versprochen, die jedoch nie bei den Mieter*innen eingetroffen sei. Immerhin habe er eine Reduktion der Miete gewährt. All diese Vorwürfe erheben sie im «Blick». blue News konnte sie nicht überprüfen.

Wiederholte Überschwemmung in Keller und Garage

Und der Albtraum geht weiter: Wegen der Feuchtigkeit in den Böden bohren Fachleute Löcher. Die Küche sei entfernt worden. Dahinter sei Schimmel gewesen. Die Frau bekommt Atemprobleme, die Situation sei psychisch belastend gewesen, beschreibt das Paar seine Situation im «Blick». Sechs Monate nach dem Einzug ziehen sie aus.

Wenige Monate später findet die Eigentümerschaft neue Mieter für die Pannenwohnung. Von da an schlagen sich die Nachfolger*innen mit den Unzulänglichkeiten herum. Tiefgarage und Keller laufen angeblich immer wieder mit Wasser voll. Es sei Grundwasser, das aufsteige. Eine Pumpe beseitige dieses laufend. Sobald sie ausfalle, steige der Pegel im Untergeschoss. Die neuen Mietenden lagern ihre Sachen im Keller nur noch in sicherer Höhe.

Bilder, die dem «Blick» vorliegen, zeigen zudem undichte Fugen, eine breiter werdende Spalte zwischen Treppe und Wand, eine abbröckelnde Duschverkleidung und weitere Schäden, die kaum durch unsachgemässe Nutzung entstanden sein können.

Eigentümer lebt in Tansania – und verkauft das Haus

Der Eigentümer des Mehrfamilienhauses lebt laut «Blick» in Tansania. Seine Immobilienfirma sei in Küsnacht ZH domiziliert. Die Zeitung erreicht ihn, er verweigere aber eine Stellungnahme.

Im September 2022 zogen die Ersten in das Haus in Strengelbach. Im Februar 2024 haben alle Mieter*innen die Kündigung erhalten. Das Mehrfamilienhaus steht zum Verkauf: 2,64 Millionen Franken sollen die elfeinhalb Zimmer und 350 Quadratmeter Wohnfläche kosten, wie der «Blick» aus der Ausschreibung zitiert. Stand heute sind weder das Mehrfamilienhaus noch einzelne Wohnungen in einem der gängigen Immobilienportale als Kaufobjekte zu finden.