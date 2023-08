In diesen Kantonen fehlt am meisten Lehrpersonal

Rund drei Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres gibt es im Kanton Zürich noch Dutzende unbesetzte Stellen für Lehrerinnen und Lehrer. (Symbolbild) KEYSTONE/ENNIO LEANZA

In den ersten Kantonen geht bald die Schule wieder los. Doch nach den Ferien fehlen weiterhin Lehrpersonen. In diesen Kantonen fehlt das meiste Personal.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Mangel an Lehrpersonal ist schweizweit nach wie vor ein Problem.

In zahlreichen Kantonen werden noch Lehrpersonen gesucht.

So sind im Kanton Aargau noch 120 Stellen unbesetzt, Zürich sucht noch 78 Lehrer*innen.

Einige Kantone haben jedoch alle Stellen besetzen können. Mehr anzeigen

Die Ferien sind fast vorbei, aber wer unterrichtet die Kinder? Denn zahlreiche Lehrpersonen werden weiterhin gesucht. SRF hat in den meisten Kantonen nachgefragt, wo der Lehrkräftemangel aktuell am meisten zu spüren ist.

Im Kanton Aargau waren Anfang Juli noch 120 Stellen in der Volksschule unbesetzt. In den letzten Jahren war die Situation im Kanton ähnlich angespannt. Im letzten Jahr gab es insgesamt 5840 Vollzeitstellen im Kanton, die von 9110 Personen besetzt wurden.

Appenzell hat alle Stellen besetzt

Im Kanton Appenzell Innerrhoden gibt es derzeit laut den Behörden keine offenen Stellen. Ab Oktober wird jedoch jemand gesucht. Die Lage hat sich insgesamt etwas entspannt, wie auf Anfrage mitgeteilt wurde. Insgesamt arbeiten rund 200 Lehrkräfte in der Volksschule des Kantons.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden sind derzeit alle 500 Vollzeitstellen besetzt.

Im Kanton Bern sind am 3. August noch 32 unbefristete und 30 befristete Stellen ausgeschrieben. In diesem Kanton, der bevölkerungsmässig der zweitgrösste der Schweiz ist, arbeiten knapp 20'000 Lehrpersonen in der Volksschule.

Basel-Stadt sucht noch vier Lehrpersonen

In Basel-Stadt sind derzeit 4 von insgesamt 2508 Vollzeitstellen nicht besetzt. Das Erziehungsdepartement gibt an, dass die Situation vergleichbar mit den Vorjahren ist.

Im Kanton Glarus, der nur drei politische Gemeinden hat, ist derzeit eine Vollzeitstelle für Förderlektionen nicht besetzt. Die Lage ist jedoch nicht ganz entspannt, da mehrere Lektionen derzeit noch nicht besetzt sind.

In Graubünden wurden Ende Juli vier unbefristete Stellen (insgesamt 120 bis 140 Stellenprozent) ausgeschrieben. Die Verantwortlichen bezeichnen die Situation als schwierig. In diesem weitläufigen und mehrsprachigen Kanton ist es schwierig geworden, Lehrpersonen zu finden.

St. Gallen mangelt's an 18 Lehrpersonen

In Luzern waren Anfang Juli noch drei Stellen offen, diese konnten jedoch alle besetzt werden. Es werden noch Fachlehrpersonen für die integrative Förderung gesucht. Bereits im letzten Jahr konnten die Stellen erst spät besetzt werden. Die Verantwortlichen sprechen daher von einer kritischen Lage.

In St. Gallen waren Ende Juni noch 18 Vollzeitstellen nicht besetzt. Laut der stellvertretenden Leiterin des Amtes für Volksschule hat sich die Situation im Vergleich zum letzten Jahr entspannt. Insgesamt arbeiten 6'829 Lehrpersonen im grössten Kanton der Ostschweiz.

In Schaffhausen waren Anfang Juli auf der Primar- und der Sekundarstufe 1 4,3 Vollzeitstellen vakant. Laut der Statistik des Kantons ist dies in etwa die gleiche Situation wie im Vorjahr.

In Solothurn sind derzeit drei Vollzeitstellen noch nicht besetzt. Insgesamt arbeiten rund 2800 Lehrerinnen und Lehrer im Kanton.

Im Kanton Uri fehlt kein Lehrpersonal

Der Kanton Schwyz gibt derzeit keine Informationen über offene Stellen bekannt. In der Schulstatistik ist jedoch ersichtlich, dass im Schuljahr 2021/22 1827 Lehrpersonen beschäftigt waren.

Im Thurgau können derzeit keine Angaben über fehlende Lehrkräfte gemacht werden. Im Schuljahr 2021/22 waren im Kanton 3835 Lehrpersonen auf der Primar- und der Sekundarstufe 1 tätig.

In Uri fehlen derzeit keine Lehrpersonen. Allerdings sucht man noch nach mehreren Personen im Bereich Heilpädagogik, wie die Verantwortlichen berichten.

Der Kanton Zug kann derzeit keine Angaben dazu machen, wie viele der insgesamt 1117 Vollzeitstellen (Schuljahr 2022/23) nicht besetzt sind.

Zürich sucht noch 78 Lehrer*innen

In Zürich waren Ende Juli noch 78 von insgesamt 18'500 Stellen (Schuljahr 2022/23) nicht besetzt. Dies ist im bevölkerungsreichsten Kanton der Schweiz der Fall.

Der Kanton Obwalden hat nicht auf eine Anfrage reagiert. Im benachbarten Nidwalden gibt es derzeit keine offenen Stellen. Der Kanton Basel-Landschaft konnte keine Angaben machen.