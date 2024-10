Urszli Die 500 Franken finde ich in Ordnung. Dann gibts im Bähnli (Zutritt nur mit Kravatte) ein Cüpli mit den Herren vom Verwaltungsrat.

Machetino Urszli Sehe ich auch so. Vermutlich gibt es noch ein Kaviarschnittchen obendrauf. Platz wird es auf den Pisten auch haben. Ich glaube nicht, dass sich das dann eine Familie noch leisten kann.

robbingwood0815 Urszli so erwarte ich das auch - halt biz rigider: der Reduit-Gedanke neu gedacht (Reduit 2000 ü.M.) – via smartlink wird rasch das verfügbare Kaptial abgefragt – wer weniger als 1mio vorzuweisen hat, darf draussen bleiben (ähnlich einer gated community – siehe Sawiristan)

klar, ein paar Eingeborene dürfen auch noch mittun – fürs Lokalkolorit - ansonsten bleibt man lieber unter sich.

War mal ein Skifan – ist mir nachhaltig vergangen.

Speedy Machetino und ein paar Erdbeeren aus Südafrika...

8489Wildberg Büntner Arroganz Life !!!

Speedy Die Preise gehen seit Jahren bergauf. Daher habe ich vor Jahren meine Skis längst an den Nagel gehängt. Nun kann ich sie entsorgen. Kunstschnee entspricht sowieso nicht meinem Credo/Sportlerherz.



Wer solche Preise bezahlt ist selber schuld und Jene die es sich leisten können sind bevorteilt.



Das Gedränge an den Bahnen und Liften wird daraus resultierend wohl abnehmen. "Ski heil"!

P.s.:

in den 90er Jahren organisierte ich noch für die Belegschaft Skitage. Carfahrt Luzern-Davos (retour) resp. Luzern-Flims (retour) inkl. Skitageskarte und Car-Kino für CHF 45 - CHF 55!

Verst Ist ja ganz normal wenn immer mehr Skiregionen ihre Anlagen an Amerikanische Investoren verkaufen diese wollen Rendite sehen aber diese Investoren müssen auch verpflichtet werden diese Anlagen auf Ihre Kosten zurük zu Bauen wenn sie die Anlagen mangels Rendite Stillegen wollen kein Problem jeder selber Schuld wenn er diese Preise bezahlt Familien können sich diese Preise nicht leisten und somit gibt es auch weniger Skifahrer

Sevele Nur weiter so, die Wirtschaft wird komplett kaputt gehen mit diesen Forderungen nach immer mehr Geld !! Ich hoffe dass alle diese entsprechend schliessen müssen weil niemand mehr kommt ! Alle wollen mehr Geld, aber derjenige der sowas bezahlen muss bekommt nichts !!! Aber Hauptsache es wird mehr Geld eingenommen. Es wird immer auf höherem Niveau gejammert, und dann muss man lesen, dass alle diese noch nie so gute Einnahmen gehabt haben !! Das Volk wird weiterhin verarscht und ausgesaugt. Hoffentlich gehen dann Alle ins nahe Ausland wo es noch bezahlt werden kann. Den geldgierigen Schweizer geschieht es dann recht und ich kann nur lachen.

Gistufre34 Was interessiert uns was im 10 Jahren ist.

Typisch Medien, sie wissen nicht mehr was sie schreiben sollten.

Zuviel Infos, wie immer.

Vieviedat12 Skifahren auf der RIGI ist "Gratis"

Bzw.inkl im zb:

GA / FVP / TUZ / RIGI Jahresabo/ SBB Tageskarte.....

Wenn es genug Schnee hat,dann ist weniger mehr.

Anfahrt mit dem GA via Schiff von Luzern nach Vitznau und dem Zug hoch auf die Piste.

Antonio10 Liebe Bündner, macht das, erhöht die Preise bis kein Zürcher mehr kommt, dann seid ihr endlich diese Zürcher los! Ihr müsst dann einfach schauen wer dann sonnst noch zu euch kommen will! Ihr habt mir schon 1979 sehr viel für den Parkplatz für die Parsenn abgenommen! Seit dann mache ich immer Negativwerbung für Euch. Auch habt ihr mir Modellsegelfliegen verboten in Splügen, im Hotel Bodenhaus hatte ich für 2 Nächte 300.- CHF Bezahlt 1989. Seit damals gehe ich nicht einmal mehr auf die Toilette im Kanton Graubünden! Ihr lernt es nie! Die Subventionen die ihr vom Bund erhalten, solltet ihr gefälligst zurück bezahlen! So ist es liebe Steinböcke! Schmaladi ins Unterland!

Gruss Antonio

T2000 Antonio10 Ich meine gelesen zu haben das die “Zürcher“ ihren eigenen „Schnee“ mitbringen.