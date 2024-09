Die Fedpol bestätigt eine Ausschaffung aus dem Kanton Schaffhausen, ohne einen Namen zu nennen. sda (Symbolbild)

Einem Medienbericht zufolge wurde der IS-Unterstützer Osamah M. am Mittwoch in Ausschaffungshaft verlegt.

toko Oliver Kohlmaier

Der IS-Unterstützer Osamah M. wurde am Mittwoch in Ausschaffungshaft verlegt. Dies berichtet «Blick» unter Berufung auf zwei unabhängige Quellen. Demnach wurde Osamah M. per Helikopter nach Sitten gebracht.

Der Mann wurde in der Schweiz als «Rollstuhl-Bomber» bekannt und lebte jahrelang in Schaffhausen. Er ist für die Unterstützung der Terrororganisation «Islamischer Staat» zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt worden.

Bislang konnte er nicht ausgeschafft werden, weil ihm in seinem Heimatland Irak Folter droht.

Das Bundesamt für Polizei und lokale Behörden haben sich dem Bericht zufolge bislang noch nicht aktuell zu der Situation geäussert. Fedpol habe jedoch eine Ausweisung im Kanton Schaffhausen bestätigt, ohne jedoch einen konkreten Namen zu nennen.