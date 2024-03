Am Mittwochmorgen müssen viele Autofahrer ihr Auto erst einmal vom Schnee befreien, wie hier im Zürcher Oberland.

Am Mittwochmorgen erwachen weite Teile der Schweiz unter einer Schneedecke. Lange währt der Winter im Flachland aber nicht.

In der Schweiz kehrt kurzzeitig der Winter zurück.

Am Mittwoch gibt es in vielen Teilen des Landes eine dünne Schneeschicht.

Im Flachland verschwindet der Schnee aber schnell wieder.

In der Schweiz gibt es heute vielerorts ein weisses Erwachen. In der Nacht auf Mittwoch sank die Schneefallgrenze in weiten Teilen des Landes auf rund 500 Meter, wie der Wetterdienst MeteoNews in einer Mitteilung schreibt.

Auch der Bund warnt vor teils viel Neuschnee innert kürzester Zeit. Er hat deswegen für Teile des Landes die Schnee-Gefahrenstufe 3 von 5 (erhebliche Gefahr) verhängt. Konkret rechnen die Meteorologen oberhalb von 500 Metern über Meer mit Neuschnee von 10 bis 20 Zentimeter im Laufe des Tages. Über 800 Meter wird mit 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee gerechnet.

Am Mittwochmorgen wurde zudem für weite Teile der Schweiz auch eine Warnung vor Strassenglätte ausgerufen. Aufgrund des Niederschlags und der tiefen Temperaturen ist am Mittwoch mit dem Auto besondere Vorsicht auf dem Weg zur Arbeit geboten.

15 Grad am Wochenende

Das winterliche Intermezzo währt im Flachland indes nur kurz. Laut MeteoNews dürfte die Schneefallgrenze bereits im Laufe des Tages wieder auf 800 Meter ansteigen. Im Flachland sind in der zweiten Tageshälfte wieder vereinzelte Regenschauer möglich.

Mit dem Schnee spätestens vorbei ist es in tieferen Lagen am Wochenende. Dann werden beispielsweise in Zürich bis zu 15 Grad erwartet.