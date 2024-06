Das Kind musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. (Symbolbild) sda

Bei einem Unfall in einem Hühnerstall verletzte sich am Dienstagmorgen ein zweijähriges Kind schwer. Es musste ins Spital geflogen werden.

zis Sven Ziegler

Am Dienstagmorgen ereignete sich in Eggerstanden AI ein Unfall in einem Hühnerstall. Während Revisionsarbeiten der Stalleinrichtung verletzte sich ein Kleinkind schwer am Arm und musste mit Verletzungen ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden schreibt.

Die genaue Unfallursache wird unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Appenzell Innerrhoden in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei ermittelt.

Für die Bergung des verletzten Kindes und die Betreuung der beteiligten Personen standen die Feuerwehr Rüte, ein Firstresponder-Team, die Rega und die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden sowie das Care-Team AI/AR im Einsatz.