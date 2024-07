Die Kapo Basel Landschaft informierte am Mittwoch. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) KEYSTONE

In Seltisberg BL ist es zu einem tödlichen Unglück gekommen. Ein Kind (2) stürzte aus einer Wohnung acht Meter in die Tiefe und starb.

zis Sven Ziegler

Am Dienstag kurz nach 20.45 Uhr, stürzte in Seltisberg BL ein Kind aus dem Fenster einer Liegenschaft rund acht Meter in die Tiefe. Das 2-jährige Kind erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft hielt sich das 2-jährige Mädchen im Wohnzimmer auf, kletterte zu einem Fenster und stürzte aus diesem rund 8 Meter in die Tiefe. Beim Sturz zog sich das Kind tödliche Verletzungen zu. Die Mutter dürfte sich zum Zeitpunkt des Geschehens in einem anderen Zimmer der Wohnung aufgehalten haben.

Warum und wie es zum Sturz kam, ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen durch die Polizei Basel-Landschaft in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft.