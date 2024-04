Die Polizei rückte vor Ort aus. BRK News

Am Montag wurde in Bussnang TG ein Kind von einem Hund am Kopf gebissen. Das Mädchen wurde mittelschwer verletzt und durch die Rega ins Spital geflogen.

zis Sven Ziegler

Kurz nach 11 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Mädchen von einem Hund gebissen worden sei. Die 2-Jährige war mit zwei Erwachsenen, einem weiteren Kind und einem Hund an der Thur unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau begab sich das Mädchen zum Hund und wurde dabei am Kopf gebissen. Das Kind wurde mittelschwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen.

Die Hintergründe, die zum Hundebiss führten, werden durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.