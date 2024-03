Erste Gemeinden publizieren Ergebnisse

11.44 Uhr

Die 13. AHV-Rente mobilisiert das Stimmvolk. In der Stadt Zürich musste am Samstag alle 10 Minuten der Briefkasten zur Stimmabgabe geleert werden, weil so viele Personen ihr Couvert abgaben. Das berichtet Radio SRF. Die Stadtschreiberin erwartet eine finale Beteiligung von rund 60 Prozent.