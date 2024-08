Fahrzeuge stauen sich vor dem Gotthard-Südportal. (Archivbild) Keystone

Vor dem Gotthard staute sich der Verkehr am Sonntag erneut kilometerlang. Kurz vor Mittag erreichte die Blechlawine eine Länge von über 10 Kiloe

Kurz vor Mittag erreichte die Blechlawine eine Länge von über 10 Kiloe

Die zweite Rückreisewelle aus dem Süden zum Schulstart hat am Sonntag wieder zu einem langen Stau am Gotthard geführt. Vor dem Südportal des Strassentunnels stauten sich die Fahrzeuge zwischen Faido und Airolo TI kurz vor dem Mittag auf einer Länge von zehn Kilometern.

Der Zeitverlust betrug eine Stunde und 40 Minuten, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X meldete.

Am Montag ist Schulbeginn in mehreren Kantonen und Regionen, so unter anderem in Zürich, Freiburg, Neuenburg, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Zug, Wallis und in der Waadt.

Bereits am letzten Wochenende hatten sich die Fahrzeuge auch am Sonntag vor dem Gotthard-Südportal zeitweise auf einer Länge von 14 Kilometern gestaut. Am Montag war in vielen Schweizer Kantonen Schulbeginn.

ot, sda