Berner Tourenskifahrer werden von Lawine in Tiefe gerissen – tot

Im Gebiet von Klosters GR sind am Freitagnachmittag zwei Skitourenfahrer bei einem Lawinenunglück getötet worden. Kantonspolizei Graubünden

Am Freitag sind zwei Tourenskifahrer in der Nähe von Klosters GR bei einem Lawinenniedergang ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich zwei im Kanton Bern wohnhaften Männern.

Zwei Berner Tourenskifahrer sind am Freitag bei einem Lawinenniedergang tödlich verletzt worden.

Sie wurden von den Schneemassen rund 200 Meter in die Tiefe gerissen.

Das Unglück ereignete sich in der Nähe von Klosters GR. Mehr anzeigen

Bei einem Lawinenunglück in der Nähe von Klosters GR sind am Freitag zwei Tourenskifahrer tödlich verletzt worden. Sie wurden auf dem Weg von der Silvrettahütte in Richtung Klosters in einem Hang mit starkem Gefälle von Lawinen rund 200 Meter in die Tiefe gerissen.

Bei den beiden Opfern handelt es sich um einen 54-jährigen Mann und dessen 57-jährigen Begleiter, beide im Kanton Bern wohnhaft, wie die Bündner Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

SDA/dmu