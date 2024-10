In Illgau SZ ist am Montag eine Leiche gefunden worden. (Symbolbild) sda

In Illgau SZ ist am Montag eine Leiche gefunden worden. Polizei und Rega sind im Einsatz.

Sven Ziegler Sven Ziegler

In Illgau SZ ist am Montag eine Leiche gefunden worden.

Am Montagvormittag wurde in der Gemeinde Illgau im Kanton Schwyz eine Leiche entdeckt. Eine Privatperson stiess an einer abgelegenen Stelle auf den Körper und alarmierte die Behörden. Wie die Kantonspolizei gegenüber dem Boten bestätigte, wurde die Rega zur Bergung des Toten hinzugezogen.

Nach der Bergung wurde der Körper zum Heli-Landeplatz im Zivilschutzzentrum Kaltbach in Schwyz transportiert und von dort ins Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich überführt. Die genaue Todesursache ist noch unklar, und die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

Ob eine Fremdeinwirkung in Betracht gezogen werden muss, ist bislang offen. Zunächst steht die Identitätsfeststellung des Verstorbenen im Fokus. Die weiteren Untersuchungen leitet die Schwyzer Staatsanwaltschaft.